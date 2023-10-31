Benzine indirim bekleni yor
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 66 kuruşluk indirim beklentisi oluştu.
- 31.10.2023 10:28
- Güncelleme: 31.10.2023 10:55
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre çarşamba gece yarısından itibaren (1 Ekim - 00:01) geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 66 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. 35 lira 7 kuruştan satılan benzinin litresi, indirimle birlikte 34 lira 41 kuruşa düşmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 35,07 TL, (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 39,58 TL,
LPG (otogaz): 18,49 TL.
1ha
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