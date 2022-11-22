Benzine indirim bekleniyor

Son günlerde Brent petrol fiyatı düşüş eğiliminde. Böylece akaryakıtta da indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine geçtiğimiz Cumartesi uygulanan 75 kuruşluk indirimin ardından, yeni bir indirim beklentisi daha oluştu.

Salı gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde benzine 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor.

Şu an 21 lira 53 kuruştan satılan benzinin litresi indirim sonrası 20 lira 38 kuruşa düşecek. Motorin ve LPG’de ise fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,53 TL (indirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 25,15 TL

LPG (otogaz): 10,79 TL.