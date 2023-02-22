Benzine indirim beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 49 kuruş indirim beklentisi oluştu.
- 22.02.2023 10:38
- Güncelleme: 22.02.2023 10:38
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Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 49 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 49 kuruş indirim uygulanacak. Motorin ve LPG’de ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,41 TL (İndirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 21,83 TL,
LPG (otogaz): 11,99 TL.
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