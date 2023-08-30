Benzine indirim beklentisi

 Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 97 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

PAYLAŞ
  • 30.08.2023 11:35
  • Güncelleme: 30.08.2023 11:35
Benzine indirim beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (31 Ağustos 2023 00:01) benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim uygulanacak. İndirimle beraber şu anda 38 lira 70 kuruştan satılan benzinin litresi 37 lira 73 kuruşa düşecek. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 38,70 TL (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 38,80 TL
LPG (otogaz): 16,28 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu, Mimarlar Odası ile Gön Han'da inceleme yaptı

Başkan Palancıoğlu, Mimarlar Odası ile Gön Han'da inceleme yaptı

Büyükkılıç'tan gençlere: 'Amacımız ailenizin, ülkemizin sizinle övünmesidir'

Büyükkılıç'tan gençlere: 'Amacımız ailenizin, ülkemizin sizinle övünmesidir'

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'Kayseri, sanayi tesisleri göçü için en rantabl merkezdir'

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'Kayseri, sanayi tesisleri göçü için en rantabl merkezdir'

Benzine indirim beklentisi

Benzine indirim beklentisi

Hasketbol Spor Kulübü, 30 Ağustos'ta Ali Dağı zirve tırmanışı yaptı

Hasketbol Spor Kulübü, 30 Ağustos'ta Ali Dağı zirve tırmanışı yaptı

Boya lekesi kavgasında silahlar çekildi

Boya lekesi kavgasında silahlar çekildi

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzlerce vatandaş zafere pedalladı

Yüzlerce vatandaş zafere pedalladı

Dekoratif ahşap yakma sanatı, Sanatçılar Sokağı'nda icra ediliyor

Dekoratif ahşap yakma sanatı, Sanatçılar Sokağı’nda icra ediliyor

DAHA FAZLA
AK Parti'de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Kayseri seçmelerinde Yay Tansay başarısı

Kayseri seçmelerinde Yay Tansay başarısı

30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü kutlandı

30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü kutlandı

Büyükkılıç, söz verdiği 10 öğrenciye bisikletleri gönderdi

Büyükkılıç, söz verdiği 10 öğrenciye bisikletleri gönderdi

Sahibinden 'kurumsala kiralık' 591 yıllık medrese

Sahibinden 'kurumsala kiralık' 591 yıllık medrese