Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (31 Ağustos 2023 00:01) benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim uygulanacak. İndirimle beraber şu anda 38 lira 70 kuruştan satılan benzinin litresi 37 lira 73 kuruşa düşecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 38,70 TL (indirim uygulanmadan)

Motorin (dizel): 38,80 TL

LPG (otogaz): 16,28 TL.