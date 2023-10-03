Benzine indirim beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 81 kuruş indirim bekleniyor. 

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  • 03.10.2023 21:36
  • Güncelleme: 03.10.2023 21:36
Benzine indirim beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinden olan benzine yarın gece yarısından (5 Ekim 2023 00:00) itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 81 kuruş indirim beklentisi oluştu. 
Şu anda 37 lira 65 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı indirim uygulandıktan sonra 35 lira 84 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 37,65 (İNDİRİM UYGULANMADAN)
Motorin (dizel): 41,02
LPG: 18,49.

1ha

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