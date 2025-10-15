Benzine indirim geliyor

Benzine cuma günü gece yarısından (18 Ekim 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Benzine indirim geliyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cuma günü gece yarısından itibaren 1 lira indirim uygulanması bekleniyor.
İndirimle birlikte 54 lira 8 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı, 53 lira 8 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 54,08 TL (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 55,35 TL
LPG (otogaz): 27,49 TL.

