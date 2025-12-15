Benzine indirim geliyor

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 2 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 2 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
İndirimle birlikte 56 lira 41 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı, 54 lira 39 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 56,41 TL (indirim öncesi)
Motorin (dizel): 55,20 TL 
LPG (otogaz): 28,29 TL.

