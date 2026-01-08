Benzine indirim kapıda
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine cuma günü gece yarısı 1 lira 40 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cuma günü gece yarısından (10 Ocak 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş indirim uygulanması bekleniyor. İndirimle birlikte 55 lira 7 kuruştan satılan benzinin litresi, 53 lira 67 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,07 TL (indirim öncesi)
Motorin (dizel): 56,66 TL
LPG (otogaz): 28,81 TL