Benzine indirim kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 90 kuruş indirim geldi. 

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  • 28.04.2023 18:56
  • Güncelleme: 28.04.2023 18:56
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Benzine indirim kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (29 Nisan 2023 | 00.01) itibaren benzinin litre fiyatına 90 kuruş indirim geldi. Şu an ortalama 21 lira 75 kuruştan satılan benzinin litresi indirimle birlikte 20 lira 85 kuruşa gerileyecek. 25 Nisan Salı günüde motorinin litre fiyatına 46 kuruş indirim gelmişti.  
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 21,75 TL (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 20,37 TL, 
LPG (otogaz): 10,50 TL.

1ha

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