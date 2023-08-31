Benzine indirim kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde beklenen 97 kuruş indirim kesinleşti.
- 31.08.2023 20:23
- Güncelleme: 31.08.2023 20:23
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine geçtiğimiz gün indirim beklentisi olmuştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (1 Eylül 2023 00:01) benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim uygulanacak. İndirimle beraber şu anda 38 lira 70 kuruştan satılan benzinin litresi 37 lira 73 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 38,70 TL (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 38,80 TL
LPG (otogaz): 16,28 TL.