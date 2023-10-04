Benzine indirim kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 10 kuruş indirim kesinleşti.
- 04.10.2023 17:28
- Güncelleme: 04.10.2023 17:28
Akaryakıt grubu ürünlerinden olan benzine bugün gece yarısından (5 Ekim 2023 00:00) itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 10 kuruş indirim kesinleşti.
Şu anda 37 lira 72 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı indirim uygulandıktan sonra 35 lira 62 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 37,72 (İNDİRİM UYGULANMADAN)
Motorin (dizel): 41,09
LPG: 18,49.
1ha
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