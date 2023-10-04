Benzine indirim kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden olan benzine bugün gece yarısından (5 Ekim 2023 00:00) itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 10 kuruş indirim kesinleşti.

Şu anda 37 lira 72 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı indirim uygulandıktan sonra 35 lira 62 kuruşa düşecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37,72 (İNDİRİM UYGULANMADAN)

Motorin (dizel): 41,09

LPG: 18,49.