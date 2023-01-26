Benzine ve motorine 2'şer zammın ardından indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorin ve benzine son 10 günde 2'şer defa gelen zammın ardından, her iki grupta da indirim beklentisi oluştu. İndirim bu gece yarısından itibaren uygulanacak. 

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  • 26.01.2023 11:51
  • Güncelleme: 26.01.2023 11:51
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Benzine ve motorine 2'şer zammın ardından indirim bekleniyor

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün aşağı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Brent petrolün varil fiyatı 86,17 dolar seviyesinde seyrederken son 10 günde 2’şer defa zam uygulanan motorin ve benzinde indirim beklentisi oluştu.

Sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre 27 Ocak 2023 (bu gece yarısı) tarihinden geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 64 kuruş, benzine ise 65 kuruş indirim gelecek. 

Şu an 24,59 liradan satılan motorinin litre fiyatı indirim sonrası 23,95 liraya; 22,14 liradan satılan benzinin litresi ise 21,49 liraya gerileyecek. Son 10 günde motorine 18 Ocak’ta 1 lira, 26 Ocak’ta 84 kuruş zam uygulanmıştı. Benzine de 17 Ocak’ta 66 kuruş, 25 Ocak’ta 1,24 lira zam gelmişti. LPG'de (otogaz) ise herhangi bir fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 22,14 TL, (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 24,59 TL, (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,89 TL.

1ha

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