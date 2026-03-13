Benzine ve motorine zam kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 0,96 lira, benzine ise 0,55 lira uygulanması beklenen zam kesinleşti.

Benzine ve motorine zam kesinleşti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (14.03.2026 saat 00:01'den) itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına uygulanması beklenen 96 kuruşluk ve benzinin litre fiyatına uygulanması beklenen 55 kuruşluk zam kesinleşti. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 62.82 TL (zam öncesi) 
Motorin (dizel): 67.02 TL (zam öncesi)
LPG (otogaz): 30.31 TL

Haber Merkezi

