Benzine ve motorine zam kesinleşti

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorin ve benzine gelmesi beklenen zam kesinleşti. Bu gece yarısından itibaren benzine 44 kuruş, motorine 66 kuruş zam uygulanacak.

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  • 08.05.2023 17:14
  • Güncelleme: 08.05.2023 17:14
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Benzine ve motorine zam kesinleşti

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün aşağı-yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Son 15 günde 5 defa indirim uygulanan motorine ve son olarak cumartesi günü indirim gelen benzinde beklenen zam kesinleşti. 

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi günü gece yarısından itibaren (9 Mayıs 2023 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 66 kuruş, benzine ise 44 kuruş zam gelecek. Şu an 18,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı zam sonrası 19,20 liraya; 19,89 liradan satılan benzinin litresi ise 20,33 liraya yükselecek.
LPG'de (otogaz) ise herhangi bir fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 19,89 TL, (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 18,54 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,72 TL.

1ha

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