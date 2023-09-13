Benzine zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine zam beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (14 Eylül 2023 00:01) benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruş zam uygulanacak.

Fiyat artışı ile beraber şu anda 37 lira 81 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 39 lira 42 kuruşa yükselecek.

Öte yandan bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına da 2 liralık zam uygulanmıştı.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 37,81 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 40,92 TL

LPG (otogaz): 17,68 TL.