Benzine zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 20 kuruşluk zam beklentisi oluştu.
- 19.10.2023 19:15
- Güncelleme: 19.10.2023 19:15
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (21 Ekim - 00:01) geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk zam beklentisi oluştu. 34 lira 65 kuruştan satılan benzinin litresi, fiyat artışıyla birlikte 35 lira 85 kuruşa yükselmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 34,65 TL, (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 40,58 TL,
LPG (otogaz): 18,49 TL.