Benzine zam beklentisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 81 kuruş zam uygulanacak. Şu anda 21 lira 09 kuruştan satılan benzinin litresi artışla birlikte 21 lira 90 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,09 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 21,11 TL,

LPG (otogaz): 12,04 TL.