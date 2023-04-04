Benzine zam beklentisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın (5 Nisan) gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam uygulanacak. Şu anda 21 lira 84 kuruştan satılan benzinin litresi artışla birlikte 22 lira 94 kuruşa yükselecek.

Öte yandan bu gece yarısından itibaren LPG'ye 2 lira 12 kuruş indirim gelmişti. Motorinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,84 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 21,07 TL,

LPG (otogaz): 10,50 TL.