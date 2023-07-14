Benzine zam beklentisi

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Katma Değer Vergisi (KDV) artışlarından sonra akaryakıt grubu ürünlerine zam beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü geçerli olmak üzere benzine 1 lira 25 kuruş zam bekleniyor.

Şu an litresi 27 lira 53 kuruştan satılan benzin zam sonrası 28 lira 78 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 27,53 TL (Zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 27.16 TL

LPG (otogaz): 11,20 TL.