Benzine zam geldi
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 06.06.2026 saat 00:01'den geçerli olacak şekilde 53 kuruş zam geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden benzine 06.06.2026 saat 00:01'den geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 53 kuruşluk zam geldi. Gelen yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı 64 lira 93 kuruşa yükseldi. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.93 TL/LT
Motorin (dizel): 68.44 TL/LT
LPG (otogaz): 31.91 TL/LT