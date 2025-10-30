Benzine zam geliyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 13 kuruş zam geliyor.

Benzine zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (31 Ekim 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 13 kuruş zam geliyor . Zamla birlikte 54 lira 23 kuruştan satılan benzinin litresi, 55 lira 36 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 54,23 TL (zam öncesi)
Motorin (dizel): 57,52 TL 
LPG (otogaz): 27,49 TL

Haber Merkezi

