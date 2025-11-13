Benzine zam kapıda
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 25 kuruşluk zam uygulanması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından (15 Kasım 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk zam uygulanması bekleniyor.
Zamla birlikte 55 lira 67 kuruştan satılan benzinin litresi 56 lira 92 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,67 TL (Zam öncesi)
Motorin (Dizel): 59,73 TL
LPG (otogaz): 27,49 TL