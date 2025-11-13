Benzine zam kapıda

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 25 kuruşluk zam uygulanması bekleniyor.

Benzine zam kapıda

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından (15 Kasım 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk zam uygulanması bekleniyor.

Zamla birlikte 55 lira 67 kuruştan satılan benzinin litresi 56 lira 92 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 55,67 TL (Zam öncesi)
Motorin (Dizel): 59,73 TL
LPG (otogaz): 27,49 TL

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gazeteci yazar Taha Kılınç, Doğu Türkistan'da tanık olduğu insanlık dramını anlattı
Gazeteci yazar Taha Kılınç, Doğu Türkistan'da tanık olduğu insanlık dramını anlattı
Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı
Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı
Başkan Arıkan Korkuttu: 'Ekonomi 2026 yılında 2025'ten daha kötü olacak'
Başkan Arıkan Korkuttu: ‘Ekonomi 2026 yılında 2025’ten daha kötü olacak’
Müdür Kabakcı, 'Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği önemli merkezlerdir'
Müdür Kabakcı, “Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği önemli merkezlerdir”
Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00'de bakım nedeniyle kapatılacak
Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00’de bakım nedeniyle kapatılacak
Başkan Arıkan: 'Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor'
Başkan Arıkan: “Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!