Benzine zam kesinleşti, motorine ise zam bekleniyor

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Varil fiyatı 86,17 doları bulurken bu durum akaryakıt fiyatlarında zam olarak yansıyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre 26 Ocak 2023 (yarın gece yarısı) tarihinden geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 84 kuruş zam bekleniyor. Şu an 27,73 liradan satılan motorinin litre fiyatı zam sonrası 24,57 liraya yükselecek. Öte yandan bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 24 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatı zamla birlikte 22,1 liraya yükselecek. LPG'de (otogaz) ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,86 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 23,73 TL (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,89 TL.