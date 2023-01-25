Benzine zam kesinleşti, motorine ise zam bekleniyor

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece yarısından itibaren (26 Ocak) geçerli olacak şekilde 84 kuruş zam bekleniyor. Öte yandan benzine bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen 1 lira 24 kuruş zam kesinleşti. 

PAYLAŞ
  • 25.01.2023 04:28
  • Güncelleme: 25.01.2023 04:28
  • 59
Benzine zam kesinleşti, motorine ise zam bekleniyor

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Varil fiyatı 86,17 doları bulurken bu durum akaryakıt fiyatlarında zam olarak yansıyor. 

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre 26 Ocak 2023 (yarın gece yarısı) tarihinden geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 84 kuruş zam bekleniyor. Şu an 27,73 liradan satılan motorinin litre fiyatı zam sonrası 24,57 liraya yükselecek. Öte yandan bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 24 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatı zamla birlikte 22,1 liraya yükselecek. LPG'de (otogaz) ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
 
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,86 TL (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 23,73 TL (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,89 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

Erciyes dönüşü 2 öğrencinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

'Yeni Evim Projesi'yle ev sahibi olmanın şartları

‘Yeni Evim Projesi’yle ev sahibi olmanın şartları

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Otomobiller çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Otomobiller çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine verilen mahkumiyet cezalarını onadı

Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine verilen mahkumiyet cezalarını onadı

DAHA FAZLA
Benzine zam kesinleşti, motorine ise zam bekleniyor

Benzine zam kesinleşti, motorine ise zam bekleniyor

Altına yatırım yapan kazanıyor

Altına yatırım yapan kazanıyor

Milletvekili Ataş'tan zam tepkisi

Milletvekili Ataş'tan zam tepkisi

Başkan Çolakbayrakdar, 'Biz üreticimizin, sanayicimizin yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar, “Biz üreticimizin, sanayicimizin yanındayız”

Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti

Kayserispor çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti