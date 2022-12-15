Benzine zam kesinleşti

 Akaryakıt ürünlerinden benzine gelecek 1 lira 5 kuruşluk zam kesinleşti. Motorine ise 1 lira 75 kuruş zam bekleniyor.  Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt ürünlerinde hareketlenmeye sebep oluyor.

PAYLAŞ
  • 15.12.2022 19:06
  • Güncelleme: 15.12.2022 19:06
Benzine zam kesinleşti

Özellikle tarım yakıtı motorinde aşağı – yukarı yönlü dalgalanma sürüyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 5 kuruş zam beklentisi kesinleşti. Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 75 kuruş zam bekleniyor. 
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 17,80 TL (zam gelmeden)
Motorin (dizel): 21,45 TL 
LPG (otogaz): 10,82 TL

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesi'nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Kayseri OSB'de güvenlik üst düzeye çıkarılacak

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden vefa

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milli Atlet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Makat çatlağına botoks çözümü

Makat çatlağına botoks çözümü

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Benzine zam kesinleşti

Benzine zam kesinleşti

DAHA FAZLA
Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Kayserisporlu Talha Sarıaslan U19 Milli Takım kampına çağırıldı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

O dolandırıcı tutuklandı

O dolandırıcı tutuklandı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Bu malak diğerlerinden çok farklı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı

Melikgazi'nin işyerleri ihale ile satıldı