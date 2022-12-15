Benzine zam kesinleşti

Özellikle tarım yakıtı motorinde aşağı – yukarı yönlü dalgalanma sürüyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 5 kuruş zam beklentisi kesinleşti. Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 75 kuruş zam bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 17,80 TL (zam gelmeden)

Motorin (dizel): 21,45 TL

LPG (otogaz): 10,82 TL