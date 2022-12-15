Benzine zam kesinleşti
Akaryakıt ürünlerinden benzine gelecek 1 lira 5 kuruşluk zam kesinleşti. Motorine ise 1 lira 75 kuruş zam bekleniyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt ürünlerinde hareketlenmeye sebep oluyor.
- 15.12.2022 19:06
- Güncelleme: 15.12.2022 19:06
Özellikle tarım yakıtı motorinde aşağı – yukarı yönlü dalgalanma sürüyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 5 kuruş zam beklentisi kesinleşti. Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 75 kuruş zam bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 17,80 TL (zam gelmeden)
Motorin (dizel): 21,45 TL
LPG (otogaz): 10,82 TL