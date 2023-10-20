Benzine zam kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bugün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 1 lira 48 kuruşluk zam kesinleşti.
- 20.10.2023 17:37
- Güncelleme: 20.10.2023 17:37
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gece yarısından itibaren (21 Ekim - 00:01) geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına gelmesi beklenen 1 lira 48 kuruşluk zam kesinleşti. 34 lira 65 kuruştan satılan benzinin litresi, fiyat artışıyla birlikte 36 lira 13 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 34,65 TL, (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 40,58 TL,
LPG (otogaz): 18,49 TL.
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