Benzinin litre fiyatı 9 ayda yüzde 22 arttı

Bir Haber Ajansı’nın Ocak-Ekim dönemi akaryakıt fiyatlarına dair derlemiş olduğu verilere göre; benzinin litre fiyatı Ocak-Ekim döneminde yüzde 22,24 arttı.

Yılbaşında 45 lira 44 kuruştan satılan benzinin litresi 5 Kasım tarihine gelindiğinde 55 lira 55 kuruşa yükseldi. (yüzde 22,24)

1 Ocak tarihinde 46 lira 31 kuruş olan motorinin litresi ise 57 lira 55 kuruşa çıktı. (yüzde 24,27)

LPG (otogaz) ise bu dönem içerisinde yüzde 26 lira 52 kuruştan 27 lira 49 kuruşa yükseldi ve yüzde 3,65’lik artışla en az artışa sahip akaryakıt grubu oldu.