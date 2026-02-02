Berat Kandili bugün idrak edilecek

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek.

Berat Kandili bugün idrak edilecek

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, bugün idrak edilecek. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15’inci gecesine denk gelen bu mübarek gece, İslam inancında günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete erişme anlamları taşıyor.

BERAT KANDİLİ NEDİR?
Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat, Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

