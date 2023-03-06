Berat Kandili bugün idrak edilecek

İslam Alemi için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili ayın 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Günahlardan kurtuluş, af ve bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili, bu gece idrak edilecek. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.

‘BERAT GECESİNDE NE OLDU?’

Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Hazreti Muhammed'in (sav), Berat Gecesi’ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.