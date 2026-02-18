Berber tarifeleri zamlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yayımlanan Birinci Sınıf Erkek Kuaförler Fiyat Listesi açıklandı. Buna göre saç ve sakal kesimi, yıkama ve fön ücreti 700 lira oldu.

Berber tarifeleri zamlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yayımlanan Birinci Sınıf Erkek Kuaförler Fiyat Listesi zamlandı. Birinci Sınıf Erkek Kuaförler Fiyat Listesi’ne göre yeni zamlı fiyatlar ise şu şekilde: Saç ve sakal kesimi, yıkama ve fön ücreti 700 lira, saç ve sakal 500 lira, saç kesimi 400 lira, modern saç kesimi 450 lira, sakal kesimi 250 lira, modern sakal kesimi 300 lira, saç yıkama ve fön 250 lira, makasla çocuk saçı kesme (0-12 yaş) 250 lira, makina ile çocuk saçı kesme (0-12 yaş) 260 lira ve damat traşı ise 3 bin lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!