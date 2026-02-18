Berber tarifeleri zamlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yayımlanan Birinci Sınıf Erkek Kuaförler Fiyat Listesi zamlandı. Birinci Sınıf Erkek Kuaförler Fiyat Listesi’ne göre yeni zamlı fiyatlar ise şu şekilde: Saç ve sakal kesimi, yıkama ve fön ücreti 700 lira, saç ve sakal 500 lira, saç kesimi 400 lira, modern saç kesimi 450 lira, sakal kesimi 250 lira, modern sakal kesimi 300 lira, saç yıkama ve fön 250 lira, makasla çocuk saçı kesme (0-12 yaş) 250 lira, makina ile çocuk saçı kesme (0-12 yaş) 260 lira ve damat traşı ise 3 bin lira olarak belirlendi.