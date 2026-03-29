Berberler ve Kuaförler Odası'nda Serhat Özkardaş dönemi

(RHA)- Berberler ve Kuaförler Odası'nın olağan genel kurulunda, 2 liste ile girilen seçimleri Serhat Özkardaş kazandı.

Berberler ve Kuaförler Odası'nda olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. Toplantının divan başkanlığını Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş yaptı.Toplantıya KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, Oda Başkanları ve oda üyeleri katıldı. Divan Başkanı Karakaş, gündem maddelerini üyelere aktardı ve maddeler oybirliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin oylanmasının ardından 2 liste seçime girdi. Yapılan seçimlerin sonucuna göre oyların çoğunluğunu alan Serhat Özkardaş Odanın yeni dönem başkanı olarak seçildi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, düzenlenen toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, Özkardaş'ı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

KESOB’a bağlı 41 Odanın seçimli Olağan Seçim Kurul Toplantısı Berberler ve Kuaförler Odası’nın genel kurulu ile tamamlanmış oldu.

