Berberlerde bayram öncesi randevulu yoğunluk

Kurban bayramı dolayısıyla bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşlar berberlerde sıra oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle berberler, randevu sistemine geçti.

Berberlerde bayram öncesi randevulu yoğunluk

Kurban bayramı öncesinde bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşlar, berberlere akın etti. Oluşan yoğunluk nedeniyle berberler de talebi karşılamak adına randevulu sistemle çalıştı.

Kayseri’de faaliyet gösteren kuaför işletmecisi İsmail Uçar, bayram öncesi yoğunluk yaşandığını ifade etti. Uçar, “Bayram yoğunluğu sebebiyle randevulara başladık. Yoğunuz. Geçen bayrama göre daha yoğun. Fiyatlarda artış var. Herkes memnun değil ama giderler olunca mecbur. Cilt bakım, sakal ve saç kesim yapılıyor en çok. Randevulu çalışıyoruz. Burada bekleme gereği duymuyor müşterilerimiz. Herkese randevu vermek isteriz ama geç saatlere kalıyor. Fiyatlarımız saç-sakal kesimi 600 TL, sakal kesimi 300 TL. Fiyatlar normal, her şey çok pahalı. Cilt bakımına çok yoğunluk olmuyor bayramdan dolayı. İnşallah güzel bir bayram geçiririz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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