Berna Gözbaşı, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile görüştü

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Gözbaşı, Kayserispor’un son oynadığı Konyaspor maçından sonra görevi bırakma sinyali vermişti.

Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, “Türk sporuna ve Türk Gençliğine yaptığı katkılardan dolayı Sn. Bakanımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.