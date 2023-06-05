Bernard Mensah Kayserispor'a veda etti

Yukatel Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, takımına veda etti.

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  • 05.06.2023 16:51
  • Güncelleme: 05.06.2023 19:06
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Bernard Mensah Kayserispor'a veda etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, takımına veda etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor’da bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kaleci Cenk Gönen’in ardından bu kez de kaptan Bernard Mensah takımdan ayrıldığını açıkladı. Sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihi ile sona eren Ganalı orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı takımla yeni sözleşme imzalamayarak ayrıldı. Bu sezon Süper Lig’de 27 maçta forma giyen Mensah 5 gol ve 3 asistlik performansı sergiledi. Mensah bu gece Kayseri’den ayrılarak ülkesine dönecek.

Bernard Mensah yaptığı paylaşımda, “Her şey için teşekkürler Kayserispor” dedi.

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İHA

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