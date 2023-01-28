Bernard Mensah, sakatlandı

Yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kayserispor’da Ganalı futbolcu Bernard Mensah’ın sakatlandığı açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, “Mensah sakatlığı sebebiyle 4 hafta Portekiz’de tedavi görecek. İstanbulspor, Başakşehir, Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında maalesef forma giyemeyecek” açıklamasını yaptı.