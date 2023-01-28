Bernard Mensah, sakatlandı
Hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Kayserisporlu futbolcu Mensah'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
- 28.01.2023 18:21
- Güncelleme: 28.01.2023 18:21
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Yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Kayserispor’da Ganalı futbolcu Bernard Mensah’ın sakatlandığı açıklandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, “Mensah sakatlığı sebebiyle 4 hafta Portekiz’de tedavi görecek. İstanbulspor, Başakşehir, Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında maalesef forma giyemeyecek” açıklamasını yaptı.
1ha
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