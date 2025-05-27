Berra Çifçi: Azmiyle Zirveye Ulaşan Genç Yıldız

Berra, 11 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sağ kolunu kaybetmesine rağmen, azmi ve kararlılığıyla spor hayatında önemli bir yol kat etti. Okulunun beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle spora adım atan Berra, önce okul turnuvalarında parlayarak ardından bölgesel ve ulusal müsabakalara yükseldi. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü ile tanışması, onun için bir dönüm noktası oldu. Sporun sağladığı güçle millî takıma davet edilen Berra, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Zonguldak'taki şampiyonluktan sonra Berra’nın bir başka hayali ise 2028 Paralimpik Oyunları’na katılmak. Genç yıldız, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Berra'nın başarısı, sadece bir spor zaferi değil; aynı zamanda azmin, inancın ve hayallerin gerçeğe dönüşmesinin bir örneği. Genç sporcu, tüm engellere rağmen hayallerinin peşinden koşarak, birçok çocuğa ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Kocasinan Belediyesi, Berra gibi potansiyeli yüksek gençlerin desteklenmesi ve gelişimlerinin sağlanması için çalışmalarını sürdürecek.