Besici Boztepe: 'Hisse satışları 28 bin liradan başlıyor'

Kayseri’de Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Boztepe Hayvancılık işletmesinin sahibi Mustafa Boztepe hissele satışlarının 28 bin liradan 55 bin liraya kadar birçok alternatiflerinin olduklarını söyledi. Boztepe Hayvancılık işletmesinin sahibi Mustafa Boztepe, 35 yıldır bu işi yaptıklarını ve aile işletmesi olduklarını aktararak, “Ben Boztepe Hayvancılık’tan Mustafa Boztepe. Akin Mahallesi’nde, Kayseri’ye kurban için hizmet veriyoruz. 35 yıldır kurban hizmeti yapıyoruz. Boztepe Hayvancılık’ta bu yıl hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar alternatiflerimiz vardı. Satışlarımızın yüzde 98’ini çok şükür tamamladık. Kayseri halkına çok teşekkür ederiz. Bizim burada verdiğimiz hizmetle vatandaşlarımız gelip burada hayvanını görüp, beğenip, ondan sonra ne kadarlık hisseye yazılmak istiyorsa o hayvanın hissesine yazılıyor. Bayramın birinci günü randevu veriyoruz. Bu randevuda vatandaşlarımız geliyor; hayvanlar gözünün önünde kesiliyor, parçalanıyor, poşetleniyor, herkesin hissesi ayrı ayrı paketlenip teslim ediliyor. Tüm Kayseri ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.