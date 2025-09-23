Beşiktaş kafilesi Kayseri'de
Beşiktaş kafilesi yarın Kayserispor ile oynayacakları maç için havayolu ile şehre geldi.
Beşiktaş’ın Avrupa maçları nedeniyle ligin 1’inci haftasında Kayserispor ile oynayacakları maç ertelenmişti. TFF tarafından müsabakanın 24 Eylül Çarşamba günü oynanacağı açıklanmıştı. Beşiktaş kafilesi bu maç için bugün 18:30’da havayolu ile Kayseri’ye ulaştı. Takımı konaklayacakları otel önünde az sayıda taraftar karşıladı. Kayserispor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.