Beşiktaş – Kayserispor: 1-0
Kayserispor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 90+5'te yediği golle mağlup oldu.
Beşiktaş – Kayserispor: 1-0
Kayserispor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 90+5’te yediği golle mağlup oldu.
Süper Lig’de 16’ncı sırada yer alan Kayserispor Süper Ligin ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş’a konuk oldu. Kayserispor’da devre arası transfer edilen futbolcular maça yedek kulübesinde başladı. Normal süresi 0-0 biten maçta Kayserispor 90+5’de Beşiktaşlı El Bilal Toure takımını öne geçirdi. Ev sahibi takım müsabakayı son anlarda bulduğu golle kazandı. Kayserispor 4 maç sonra mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 21’inci dakikasında Orkun’un pasınsda topla buluşan Abraham’ın şutunu Kayserispor Bilal kornere çeldi.
Maçın 58’inci dakikasında Kayserispor atağında Cardoso’nun vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Maçın 70’nci dakikasında Orkun’un sert şutunda Kayserisporlu Bennasser topu çizgiden çeldi.
Maçın 90+5’inci dakikasında Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Orkun, sağ ayağının içiyle kale sahasına dogru ortaladı. Çok iyi yükselen El Bilal Toure kafayı vurdu, üst direğe çarpan top filelere gitti: 1-0
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Tüpraş
HAKEMLER: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci.
BEŞİKTAŞ: Ersin- Emirhan, Uduokhai, Gökhan, Rıdvan, Kartal (Dk. 79 Salih), Orkun, Rashica (Dk. 71 Cengiz), Cerny (Dk. 79 Jota), Toure, Abraham (Dk. 90+10 Devrim)
KAYSERİSPOR: Bilal- Bennasser, Denswil, Opoku, Ramazan (Dk. 77 Carole), Benes, Furkan (Dk. 89 Semih), Mane (Dk. 89 Burak), Mendes (Dk. 73 Görkem), Cardoso (Dk. 89 Talha), Onugkha.
GOL: Dk. 90+5 E. Toure (Beşiktaş)
SARI KART: Uduokhai, Kartal Yılmaz (Beşiktaş), L. Benes, Furkan Soyalp, Djalovic, Bilal (Kayserispor)