Beşiktaş-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Çanakkale Bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig’in 6. haftasında İstanbul’da Beşiktaş ile Kayserispor takımları karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Beşiktaş-Kayserispor Ali Şansalan atandı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge.

24 Eylül 2023 Pazar günü Beşiktaş Park’ta oynanacak Beşiktaş ile Kayserispor maçı saat 17.00’de başlayacak.