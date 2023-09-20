Beşiktaş - Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Kayserispor'un Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

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  • 20.09.2023 19:15
  • Güncelleme: 20.09.2023 19:15
Beşiktaş - Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Süper Ligin 6’ncı haftasında görev alacak olan hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada bu hafta maçlarda görev alacak olan hakemler açıklandı. Kayserispor’un Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Mert Güzenge görevlendirildi. Beşiktaş Park’ta pazar günü oynanacak olan maç saat 17.00’de başlayacak.

1ha

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