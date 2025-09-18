Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor ile Beşiktaş arasında Süper Ligin ilk haftasında oynanacak olan ancak siyah beyazlı takımın Avrupa maçı nedeniyle ertelenen müsabaka 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Bu maçın biletleri satışa çıktı. Kulüpten yapılan acıkmada, “Haydi Kayseri! Şehrin Kalbi'nde buluşuyoruz. Kayserisporumuzun Süper Lig 2025 - 2026 Sezonu 1’inci haftasında (Erteleme maçı) 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından yarın saat 11.00'de satışa sunulacak. Detaylar; Beşiktaş Misafir Tribün Biletleri daha sonra satışa sunulacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm biletler ve kombineler transfere kapalı olacaktır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor kulübüne devir edebilir. Devir edilen kombinenin Kayserispor kulübü tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin %10'u parapuan olarak Passo Hesabınız aktarılacaktır. Biriken parapuanlar bir sonraki sezon kombine yenilenmesinde indirim avantajı sağlayacaktır. Ev sahibi takım biletleri, Beşiktaş logolu Passolig kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Beşiktaş logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içersinde Beşiktaş logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Passo gişe çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasındadır. Maç günü gişeler stadyumda, karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık olacaktır. Müsabakaya giriş için sadece T.C. kimlik kartı yeterli değildir, passloig internet sitesinden üyeliğiniz gerekmektedir. Passo sitesinden maç biletinizi temin ettikten sonra stadyumdaki yerinizi alabilirsiniz. Turnikelerden geçmek için Kayserispor Passo Kartı, telefonunuza indirdiğiniz Passo uygulaması ve T.C. kimlik kartınızı kullanabilirsiniz. 7 yaşını doldurmuş taraftarlarımızın müsabakayı izleyebilmesi Passo kartı olması gerekiyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde kapı açılış saati karşılaşma saatinden 2 saat öncedir. Karşılaşmada görevli personel dışında akreditasyon kartı olmayanlar ve müsabakayı izlemek için bileti olmayanlar stadyum çevresine alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Maç biletleri şu şekilde açıklandı;

Batı Balkon: 2 Bin 750 TL,

Batı Alt: 2 Bin 500 TL,

Batı Üst: 2 Bin 400 TL,

Doğu Alt: 2 Bin 200 TL,

Doğu Üst: 2 Bin 100 TL,

Kuzey Üst: Bin 900 TL,

Misafir Tribünü: 2 Bin 470 TL