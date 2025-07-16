Besime Özderici Vefat Etti

Özkoyuncu Madencilik A.Ş. Onursal Başkanı merhum Ali Rıza Özderici'nin hanımı Besime Özderici vefat etti

Besime Özderici Vefat Etti

Özkoyuncu Madencilik A.Ş. Onursal Başkanı merhum Ali Rıza Özderici'nin hanımı Besime Özderici vefat etti

17 Temmuz Perşembe günü öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Kayseri Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

BESİME ÖZDERİCİ

 

1928 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. 1945 yılında, Ali Rıza Özderici ile evlendi ve bu evlilikten iki kız ve iki erkek çocuğu oldu. Besime Özderici, ilkokuldan sonra eğitimine devam edememiştir, ancak hayır işlerinde eğitime öncelik vererek bu alanda birçok eserin yapılmasına öncülük etmiştir. Sahip olduğu vizyon ve zekasıyla, Ali Rıza Bey’in en önemli destekçisi ve hayır işlerinde teşvikçisi olmuştur.

Haber Merkezi

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