Beşparmak Yaylası'nda Yüzyılların İziyle Toy Kuruldu

Öncülüğünü M. Suat Köylüoğlu’nun yaptığı etkinlik; yalnızca yaylanın değil, gönüllerin de buluşma noktasına dönüştü. Belediye Başkanı Adem Şengül’ün ve akademik camiadan Doç. Dr. Yılmaz Delice ile öğretim üyelerinin katılımıyla şenlik, kültürel bir şölen havası kazandı. Kayseri Milli Eğitim’den Mehmet Günay ise zeybek oyunuyla yüreklere dokundu.

Türkmen soylarının birbirine selam durduğu bu kurultayda; geçmişle yüzleşildi, gelenekle yeniden dirilindi. Davul sesleriyle harmanlanan halaylar, destanlarla yankılanan yayla havasında çocuk oyunlarıyla renklendi.

500 koyunluk sürüsüyle Çoban Mustafa Topçu’nun emek verdiği koyun kırkma ritüeli ise, geleneğin özünden bir parça olarak hafızalarda yer etti.

Gök altında toplanan obalar; ayrımı, ayrılığı bir kenara bırakıp boylarını ve soylarını yaşatmanın onuruyla yeni dostluklara yelken açtı.