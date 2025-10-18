  • Haberler
  'Beton Değil Kurşun da Dökseniz Bitmez': Erbakan'dan Kayseri'de İktidar Mesajı

Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan İl Kongresi Kayseri'de coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, partililere seslenerek 'Türkiye'nin oy oranı bakımından üçüncü büyük siyasi partisi olduk' dedi.

Milli Görüş Vurgusu: “Son Nefesimize Kadar Bu Gömlek Üzerimizde Kalacak”

Erbakan, konuşmasında yıllarca küçümsenen ve yok sayılan bir hareketin bugün milyonlara ulaştığını belirtti. “Milli görüşün üzerine beton değil kurşun da dökseniz bitiremezsiniz” diyen Erbakan, 652 bin üyeye ulaştıklarını ve 1 milyon üye hedefiyle iktidara yürüdüklerini vurguladı.

“Mazlumun Yanındayız, İmtiyazlının Değil”

Genel Başkan, Doğu Türkistan’dan Gazze’ye, emekliden asgari ücretliye kadar toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Siz milletten alırken varsınız ama verirken yoksunuz” sözleriyle mevcut düzene eleştiride bulundu. Yeniden Refah’ın halkın yanında olduğunu belirten Erbakan, “Bu milletin yüzünü yeniden Refah’la güldüreceğiz” dedi.

Kayseri İl Başkanı Özcan: “Bu Şehir Ülkenin Özüdür”

İl Başkanı Ali Özcan ise Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak, “Kayseri sadece sanayiyle değil, ahlakı, kültürü ve üretimiyle örnek bir şehir olacak” dedi. Özcan, ilk genel seçimde YRP’nin iktidara taşınacağına olan inancını yineledi.

 

 

Haber Merkezi

