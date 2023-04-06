Beton mikseri evin bahçesine girdi
Kayseri'de beton mikserinin şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana geldi.
- 06.04.2023 18:45
- Güncelleme: 06.04.2023 18:45
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Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen sürücünün kullandığı beton mikseri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Sürüklenen beton mikseri şarampol kenarında bulunan evin duvarına yaslanarak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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