Beton Mikseri Uçuruma Uçtu: Sürücü Yaralı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bugün yaşanan feci bir kazada, bir beton mikseri dağ yamacından aşağı yuvarlandı. Delialiuşağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybeden dev aracın uçuruma yuvarlanışı görenleri dehşete düşürdü.
Olay anında beton mikserinin sürücüsü, aracın içinde adeta can pazarı yaşadı. Dağ yamacında metrelerce yuvarlanan araçtan yaralı olarak kurtulmayı başaran sürücüye, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazanın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak için polis ekipleri soruşturma başlattı. Dağlık ve virajlı bölgede meydana gelen kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oluştuğu öğrenildi.