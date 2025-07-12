Beyaz eşya paketleri 70-180 bin lira arasında

Düğün sezonu açıldı ve yeni evlenecek çiftler ev kurmanın heyecanıyla fiyat araştırması yapıyor. Tekli alım yerine paket halinde alınan beyaz eşya setleri avantaj sağlıyor. Fiyatların 70 bin liradan 180 bin liraya kadar değiştiğini belirten Profilo Kumsmall AVM Mağaza Müdürü Murat Çık, “Çeyiz paketi beyaz eşya konusuna bakınca, öncelikle temel ürünlerimiz; bir evin ihtiyacı olan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre set ve artık bir evin temel ihtiyacı olmaya başlayan kurutma makinesi. Bunların hepsi çeyiz setlerinin içinde yer alıyor. Mesela buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve ankastre set alımlarında, yeni evlenecek çiftlerimize kurutma makinesini hediye ediyoruz, bu da çok avantajlı. En uygun paketlerimiz 70 bin liradan başlıyor, 180 bin liraya kadar çok farklı içeriklere sahip paketlerimiz mevcut. Tabii küçük ev aletleri de artık bir evin ihtiyaçları arasında yer alıyor. Hani bir tost makinesi, çaycı gibi. Bunlar da pakete dahil edildiğinde, 70 binden 180 bine kadar farklı çeyiz setleri oluşabiliyor” diye konuştu.