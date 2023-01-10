Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği 30.yılını kutluyor

'Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği' (BESD-BİR) 7 Ocak 1993 tarihinde kurulmuş ve 30 senedir Türkiye kanatlı eti sanayinin gelişmesi, işletmelere katkı sağlayacak değerler yaratılması, sektörün en doğru şekilde temsili ve kamu-sanayi ilişkilerinde gerekli iletişimin sağlanması için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

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  • 10.01.2023 18:23
  • Güncelleme: 10.01.2023 20:27
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Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği 30.yılını kutluyor
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"Damızlık Tavukçuluk Derneği”, damızlıkçıların sorunlarını çözmek amacıyla 07 Ocak 1993 tarihinde kurulmuş, 1994 yılında beyaz et sanayicilerinin de katılımı ile “Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği" (BESD-BİR) adını almış ve daha geniş tabanlı yeni bir oluşum gerçekleştirilmiştir. Yumurta ve et yönlü damızlıkçı firmaların yanında, kanatlı eti üreten kesimhane sahibi firmalar da 2006 yılına kadar Dernek çatısı altında birlikte yer almışlardır. 2006 yılında Tüzükte yapılan bir değişiklik sonucu ise, yumurta yönlü damızlıkçılar dernekten ayrılmış, tavuk ve hindi eti üreten firmalarla et yönlü damızlıkçı firmaların BESD-BİR üyelikleri devam etmiştir.

BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan gönüllülük esası ile çalışan yönetim kurulu ve icraatçı genel sekreterlik tarafından derneğin amaçlarını en üst seviyede yerine getirmek için çalıştıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı: “2023 yılında Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) olarak iki ayrı motivasyon kaynağımız ve coşkumuz bulunmakta. Bu yıl hem  Cumhuriyetimizin 100.yılına tanıklık ediyor hem de  1993 yılında kurulan derneğimizin 30.yılını kutluyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ankara’da yerleşik olan Derneğimiz, bugün yıllık cirosu yaklaşık 5,5 milyar dolar olan, 94 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve dolaylı olarak 3 milyon kişinin geçimine katkı sağlayan beyaz et sektörünü 30 yıldır başarıyla temsil etmektedir.”

Geçen her sene ve her kriz döneminde edinilen tecrübeler ile kurumsal yapıyı daha da geliştirerek sektöre çözüm üreten çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan “Türkiye kanatlı eti sektörü özellikle son 20 yıldır; geçekleştirdiği yatırımlar, istihdamda kırsal bölgelere sağladığı iş gücü, kaliteli ve sağlıklı üretimde uluslararası standartlara ulaşmış ve tamamı kayıt altında güvenilir gıda üretmenin gururunu yaşıyor. Tüm yaşanan sorunlara rağmen sektörümüz üretimini en iyi şekilde sürdürmekte, Türkiye’nin batısından doğusuna kadar her yere günlük olarak tavuk ve hindi etini en sağlıklı şekilde ulaştırmaktadır.” açıklamasını yaptı.

Naci Kaplan sözlerine şu şekilde devam etti: “1993 yılında  Türkiye’de kanatlı eti üretimi 369 bin ton, kişi başı tüketim ise 6 kilogramdı. Bugün geldiğimiz noktada ise piliç eti üretiminde dünyada 10’uncu sırada olan ülkemizde  2,3 milyon ton kanatlı eti üretiyor, kişi başı ise 21 kilo beyaz et tüketiyoruz. Yine aynı yıl ihracat rakamımız 1014 tondan bugün 94 ülkeye kanatlı eti sağlayan ve dünya ticaretinde 7.sıraya yerleşen sektörümüz yaklaşık 650 bin ton ihracat gerçekleştirmektedir. Uzun bir yol kat ettik, ancak yeterli değil. Mutlaka daha çok çalışarak, gelişerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Özellikle son 5 yıldır içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı sabit kalan kişi başı tüketim miktarını artırmak en önemli hedeflerimizin başında gelmektedir.”.

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