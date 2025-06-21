  • Haberler
  • Gündem
  • Beyaz Önlüklülerden Gazzeli Çocuklara Sessiz Bir Dokunuş

Beyaz Önlüklülerden Gazzeli Çocuklara Sessiz Bir Dokunuş

Kayseri'de bir grup duyarlı hekim, savaşın gölgesinde kalan çocuklara umut olmak için bir araya geldi. Talas Belediyesi'nin katkısıyla Talas Gençlik Merkezi önündeki parkta düzenlenen 'Umuda Bir Fidan' etkinliğinde, çoğunluğu çocuk doktoru olan hekimler, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısına fidan dikti.

Beyaz Önlüklülerden Gazzeli Çocuklara Sessiz Bir Dokunuş

Etkinlikte söz alan Uzm. Dr. İsa Üzüm, her gün karşılarına çıkan acı görüntüler karşısında sessiz kalamadıklarını belirterek, “Dün burada karne sevinci yaşandı, bugün öğrenciler sınav heyecanı yaşıyor ama dünyanın bir köşesinde çocuklara ne karne var ne gelecek. Saatte bir çocuğun öldüğü bir coğrafyada, insanlığın sınavı devam ediyor” dedi.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli de duygularını dile getirirken, “Dileriz bu toprakla buluşan fidanlar, dünya kamuoyuna sessiz çığlığın yankısı olur” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe destek veren Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ve ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da oradaydı. Katılımcılar, Gazze’de hayatını yitiren çocukların anısını yaşatmak için elleriyle toprağa umut ekti.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan'dan YKS'ye girecek öğrenci ile ailelerine ikramlık jesti
Kocasinan’dan YKS’ye girecek öğrenci ile ailelerine ikramlık jesti
Hulusi Akar: 'Her an her şeye hazır olmalıyz'
Hulusi Akar: 'Her an her şeye hazır olmalıyz'
Drift yapan araca 46 bin 392 lira ceza
Drift yapan araca 46 bin 392 lira ceza
Bakan Tunç: 'Türkiye'yi, demokrasi bile olmayan ülkelerin altında göstermek propagandadır'
Bakan Tunç: “Türkiye'yi, demokrasi bile olmayan ülkelerin altında göstermek propagandadır”
Kayseri'de Yeni Bir Kültür Merkezi: İl Halk Kütüphanesi Millet Bahçesi'nde Açıldı
Kayseri’de Yeni Bir Kültür Merkezi: İl Halk Kütüphanesi Millet Bahçesi'nde Açıldı
Üç yıldır aranan 3 kişinin katil zanlısı Gürcistan'da yakalandı
Üç yıldır aranan 3 kişinin katil zanlısı Gürcistan’da yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!