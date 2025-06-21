Beyaz Önlüklülerden Gazzeli Çocuklara Sessiz Bir Dokunuş

Etkinlikte söz alan Uzm. Dr. İsa Üzüm, her gün karşılarına çıkan acı görüntüler karşısında sessiz kalamadıklarını belirterek, “Dün burada karne sevinci yaşandı, bugün öğrenciler sınav heyecanı yaşıyor ama dünyanın bir köşesinde çocuklara ne karne var ne gelecek. Saatte bir çocuğun öldüğü bir coğrafyada, insanlığın sınavı devam ediyor” dedi.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli de duygularını dile getirirken, “Dileriz bu toprakla buluşan fidanlar, dünya kamuoyuna sessiz çığlığın yankısı olur” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe destek veren Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ve ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da oradaydı. Katılımcılar, Gazze’de hayatını yitiren çocukların anısını yaşatmak için elleriyle toprağa umut ekti.