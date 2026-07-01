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- Beyazay'dan Engelliler Kanunu'nun 21. Yılına Özel Mesaj: 'Kazanımlar Korunmalı, Geleceğe Taşınmalıˆ
Beyazay'dan Engelliler Kanunu'nun 21. Yılına Özel Mesaj: 'Kazanımlar Korunmalı, Geleceğe Taşınmalıˆ
Beyaz Ay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 21. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Engelliler Kanunu'nun kabulünün 21. yılında elde edilen kazanımların korunarak geliştirilmesini önemsiyoruz' dedi.
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