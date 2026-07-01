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Beyazay'dan Engelliler Kanunu'nun 21. Yılına Özel Mesaj: 'Kazanımlar Korunmalı, Geleceğe Taşınmalıˆ

Beyaz Ay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 21. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Engelliler Kanunu'nun kabulünün 21. yılında elde edilen kazanımların korunarak geliştirilmesini önemsiyoruz' dedi.

Beyazay'dan Engelliler Kanunu'nun 21. Yılına Özel Mesaj: 'Kazanımlar Korunmalı, Geleceğe Taşınmalıˆ

Türkiye Beyaz Ay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 21. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Kazanımlar korunmalı, geliştirilmelidir” 

Beyazay’ın açıklamasında, kanunun engelli bireylere sağladığı hakların günümüz ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerektiği belirtildi:

“Kanunun kazandırdığı haklar korunmalı, günümüz ihtiyaçlarına göre geliştirilmelidir. Engelli bireylerin ve toplumun katılımıyla geleceğe taşınmalıdır.”

“Birlikte daha erişilebilir bir gelecek” 

Dernek, afişlerinde de vurguladığı gibi, eşitlik, katılım ve hak temelli yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, “Birlikte daha erişilebilir bir gelecek için” mesajı öne çıkarıldı.

Toplumsal katılım çağrısı 

Beyazay, engelli bireylerin yalnızca haklarının korunması değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın her alanında aktif katılımının sağlanması gerektiğini belirtti.

Bu açıklama, Engelliler Kanunu’nun 21. yılında, daha kapsayıcı ve fırsat eşitliğinin güçlendiği bir gelecek için toplumsal teyakkuz çağrısı olarak değerlendirildi.

Haber Merkezi

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